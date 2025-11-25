Kalapáccsal vert agyon egy idős nőt egy mentálisan beteg férfi Budapesten

Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság kedden egy mentális betegségekkel küzdő férfi letartóztatását, aki szombaton kalapáccsal halálra vert egy idős nőt, majd magában is kárt tett – tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék az MTI-t.

A közlemény szerint a férfi ellen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt nyomoz.

A gyanúsított többféle mentális betegségben szenved, gyógyszeres kezelést kap, gondnokság alatt áll, az édesanyja a gondnoka. Apja havonta elvitte magához, ő élettársával és a nő 78 éves édesanyjával – a sértettel – lakott egy házban. Szombaton a gyanúsított az édesapjánál volt, és vita alakult ki köztük. Délután az apa az élettársával elment bevásárolni, a nő idős anyja otthon maradt.

Amikor a gyanúsított a sértettel egyedül maradt a házban, magához vett egy kalapácsot, és azzal többször fejbe ütötte az idős asszonyt. A nő a helyszínen meghalt.

Ezt követően a gyanúsított a szobájában több felületes sérülést okozott magának egy késsel a mellkasán, majd az eszközt a radiátor alá dugta.

A mentőt és a rendőrséget a terhelt apja és a férfi élettársa értesítette.

A bíróság a letartóztatást azzal indokolta, hogy kényszerintézkedés kiszabása nélkül a gyanúsított nagy eséllyel elérhetetlenné válna a büntetőeljárásban, megszökne vagy elrejtőzne.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítvánnyal egyetértve, illetve azt kiegészítve elrendelte a gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során meghozandó határozatáig, de legfeljebb 2025. december 25-ig. A bíróság a gyanúsítottal szemben a bűnismétlés veszélyét is megalapozottnak találta.

A kényszerintézkedés végrehajtásának helyszínéül a bíróság az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.

A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és a védő fellebbezést nyújtott beenyhébb kényszerintézkedés – bűnügyi felügyelet – elrendelése érdekében.

Mivel a terhelt gondnoka nem volt jelen, jogorvoslat benyújtására 3 munkanap áll rendelkezésére, így a végzés nem végleges, de végrehajtható – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)