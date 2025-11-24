Tizenhárom éves lány követett el gyilkosságot Angliában, elfogták a hatóságok

A Sky News beszámolója szerint

a rendőrség egy 13 éves lányt vett őrizetbe emberölés gyanújával, akit később feltételesen szabadon engedtek, miközben a nyomozás tovább folytatódik az ügyben.

Darren Ambrose nyomozó felügyelő elmondta: „Ez egy súlyos ügy, amelyben egy nő tragikusan életét vesztette. Megerősíthetem, hogy egy tinédzser lányt vettünk őrizetbe az esettel kapcsolatban, és nem keresünk más gyanúsítottat.”

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy tartózkodjanak az esettel kapcsolatos találgatásoktól és online spekulációktól, mert ezek veszélyeztethetik a folyamatban lévő vizsgálatot. A hatóságok szerint a környéken fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani, amíg tartanak a helyszíni munkálatok és az adatgyűjtés.