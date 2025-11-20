Két holttestet találtak egy égő, összeomlott kecskeméti tanyaépületben

Egy nő és egy férfi holttestét találták meg a tűzoltók egy égő, összeomlott kecskeméti tanyaépületben Kecskemét külterületén csütörtökön – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint délelőtt érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez a kigyulladt ingatlanról. Az erdős területen fekvő, száz négyzetméteres, közmű nélküli vályogház teljes terjedelmében égett, az épület teteje beszakadt. A tűzoltók az oltás és a romok átvizsgálása során egy ötvenes éveiben járó nő és egy harmincas éveiben járó férfi holttestét találták meg. Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy egy füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet vagy épségben kimenekülni az épületből. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)