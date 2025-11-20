Egy kábítószer-kereskedő bűnbanda újabb tagjait fogták el

Elfogták a kábítószerrel kereskedő szolnoki bűnbanda újabb öt tagját, az akcióban öt kilogramm kábítószert foglaltak le – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csütörtökön a police.hu oldalon.

A közleményben emlékeztettek, hogy a nyomozás áprilisban indult, amelynek eredményeképpen korábban már őrizetbe vettek két szolnoki férfit, majd a felső kapcsolatukat is, ők azóta is letartóztatásban vannak.

A család többi tagja és ismerőseik azonban folytatták az üzletet, most őket is elfogta a rendőrség.

Az üzlet úgy zajlott, hogy egyikük leparkolt Szolnok egyik frekventált helyén, és autója csomagtartójában volt a drog. Az ajtókat nyitva hagyta, hogy a vásárlók, akikkel előre egyeztettek, kivehessék onnan a megrendelt árut, mire a sofőr visszament, a drog már nem volt ott – olvasható a közleményben.

A nyomozók a bizonyítékok összegyűjtése után november 15-ére újabb akciót szerveztek: ezúttal öten kerültek rendőrkézre, éppen adásvétel közben érték őket tetten Szolnokon.

A rendőrök az autóban 1,2 kilogramm kristályt, illetve egy válltáskában több mint 2,3 millió forintot találtak – írták.

A házkutatások során további kábítószergyanús anyagok, droggal szennyezett eszközök kerültek elő, és megtalálták a bandához köthető depóautót is, amelyből 1,2 kilogramm tiltott szert foglaltak le.

A nyomozók öt embert fogtak el, a bíróság elrendelte letartóztatásukat. A hatóság három járművet és hét ingatlant kutatott át, ennek során további 1,4 kilogramm kristályt és 1,4 kilogramm marihuánát találtak, így összesen 5 kilogramm kábítószert, valamint 2 333 500 forintot, mobiltelefonokat, bankkártyákat, csomagolóanyagokat, őrlőket foglaltak le – áll a közleményben.

Az elfogásról Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is közzétett egy videót a Facebook-oldalán:

💥Reggeli ébresztő Szolnokon: bűnszervezet felszámolva! 🚨A kiterjedt kábítószer-terjesztő hálózat újabb tagjait fogta el… Közzétette: Horváth Laci – 2025. november 19., szerda

Kiemelt kép: A rendőrség által lefoglalt kábítószer (Fotó: police.hu)