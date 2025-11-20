A TEK segítségével fogtak el két emberrablót

Elfogták azt a párost, akik egy biatorbágyi parkolóból raboltak el egy férfit, és 20 ezer euróért engedték el – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-vel. A két férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységének közreműködésével, Budapesten fogták el.

A közlemény alapján az idős sértett egy bevásárlóközpont gyorséttermében találkozott egy ismerősével még november 12-én.

A 23 éves férfi azzal az ürüggyel hívta ki a parkolóban hagyott autójához későbbi áldozatát, hogy papírokat szeretne megmutatni neki, de amikor a kocsihoz értek, megjelent még egy férfi, aki megütötte az idős embert, majd a járműbe ültették.

Utazás közben a két fiatal folyamatosan bántalmazta áldozatát: ütlegelték, telefonzsinórral fojtogatták, miközben azt ismételgették, hogy megölik, és 250 ezer eurót követeltek tőle.

A rendőrségi videón az emberrabláshoz használt autó is látható:

Menet közben felhívták a feleségét is, akinek azt mondták, hogy

kerítsen pénzt, vagy a férjét pincébe zárják, ahonnan élve nem fog kijutni.

Végül a rablók Ercsi mellett álltak meg, ahol a bántalmazás tovább folytatódott és végül 20 ezer eurót elvettek áldozatuktól, ezután visszavitték Biatorbágyra, ahol szabadon engedték.

A nyomozók az esetet követően rövid időn belül azonosították a 23 éves és a 27 éves emberrablókat, akiket másnap reggel, a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységének közreműködésével, Budapesten fogtak el.

A kutatás során a nyomozók 2800 eurót, valamint egy személyautót foglaltak le.

Így csaptak le a két bűnözőre a rendőrök:

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a két férfi ellen emberrablás, és jelentős értékre elkövetett rablás miatt indított büntetőeljárást, a kihallgatásuk mellett őrizetbe vételükre is sor került, valamint kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)