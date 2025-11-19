Jogerős ítélet ellenére elrabolta nyolcéves fiát egy apa, nagy erőkkel keresik őket a rendőrök

A rendőrség beszámolója szerint, a gyermek vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. Édesapja szintén vékony testalkatú, kék szemű és ősz hajú férfi. A cseh rendőrség büntetőeljárást folytat Dvorak Jiri ellen kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt.

A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Steif Theodor vagy Dvorak Jiri tartózkodási helyéről, akár névtelenségét megőrizve is tegyen bejelentést. A nap 24 órájában elérhető a Telefontanú zöldszáma, a 06-80-555-111, valamint a 112-es segélyhívó szám. A NEBEK ügyelete a 06-1-443-5838-as telefonszámon fogadja a bejelentéseket.