Ájulásig bántalmazta néhány hónapos kisfiát az apa, hosszú börtönbüntetésre ítélték

Nyolc év börtönbüntetésre ítélt a Debreceni Törvényszék szerdán egy kiskorú gyermekét bántalmazó férfit, élettársa, a gyermek anyja kiskorú veszélyeztetése miatt két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott – tájékoztatta a bíróság szóvivője az MTI-t.

Dobó Dénes közleményében azt írta, mindkét vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a bíróság valamennyi olyan foglalkozás gyakorlásától, illetve olyan tevékenységtől, amelynek során 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi, befolyási viszonyban állna.

A másodrendű vádlott anya esetében az ítélet jogerős, az apa ügyében az eljárás fellebbezés miatt a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

Az anya esetében a szülői felügyeleti joga megmaradt a törvényszék döntése értelmében, így a jövőben a gyermeket esetleg magához visszafogadhatja – írta a szóvivő.

Az ítélet lényege szerint 2024. december 3-án az elsőrendű vádlott este a konyhában a fagyasztóládára helyezett műanyag fürdőkádban fürdette néhány hónapos kisfiát. A gyermek folyamatosan sírt; a férfi kiabálni kezdett vele, hogy fejezze be a sírást, majd kétszer-háromszor közepes erővel tenyérrel fejtetőn ütötte, utána pedig maga elé tartva, háromszor-négyszer teljes erőből megrázta. A fürdetés után a férfi a továbbra is síró gyermekét letette a fagyasztóláda tetejére, hogy bepelenkázza és felöltöztesse, mindezt úgy, hogy a kiskorú feje a fagyasztóládán koppant.

Ezt látva, a gyermek édesanyja, az ügy másodrendű vádlottja veszekedni kezdett élettársával. A nő arra kérte a férfit, hogy többet ilyet ne csináljon.

Közben a kisgyermek elájult; az elsőrendű vádlott kompressziós nyomással elkezdte újraéleszteni, majd a másodrendű vádlottal közösen vizes ruhát tettek a gyermek fejére, aminek következtében magához tért.

Mivel a gyermek hajnalban már nem is evett, a szülei egész éjszaka fenn voltak, és a reggeli órákban elvitték orvoshoz azzal, hogy a gyermek étvágytalan és görcsrohama volt. A háziorvos beutalója alapján a szülők gyermeküket a Debreceni Egyetem klinikai központjába szállították, ahol az intenzív osztályra került életveszélyes állapota miatt.

A bíróság megállapítása szerint a másodrendű vádlott több alkalommal is szemtanúja volt annak, amikor élettársa bántalmazta a gyermeket, kiabált vele, mégsem tett semmit, nem jelezte a hatóságoknak, bízva abban, hogy a bántalmazás nem fog kiderülni. A szülők mint a sértett nevelésére, felügyeletére, gondozására köteles személyek e feladatukból eredő kötelezettségeiket súlyosan megszegték, és ezzel a kiskorú testi, értelmi fejlődését veszélyeztették – jelezte a bíróság.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)