Nemzetközi drogkartell és terrorszervezet tagjait fogta el a rendőrség Spanyolországban

Nemzetközi drogkartell tagjait fogta el a rendőrség Spanyolországban – közölték a helyi hatóságok kedden. A drogot nehézipari gépekbe rejtették, amelyeket konténerhajókon juttattak el a kontinensre, például Porto vagy Rotterdam kikötőibe.

A spanyol rendőrség tájékoztatása szerint 20 embert vettek őrizetbe egy összehangolt akció során Madridban, Ávilában, Bilbaóban, Valenciában és Toledóban, 15-en előzetes letartóztatásba is kerültek. Ketten közülük az Egyesült Államok Kábítószerellenes Hivatalának (DEA) kiemelt célpontjai közé tartoztak, többen pedig az olasz camorra bűnszervezet ismert tagjai.

A csoport a mexikói Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell égisze alatt működve kokain- és amfetamin-szállítmányokat csempészett be és terjesztett nemcsak Spanyolországban, hanem szerte Európában.

A spanyol forgalmazást egy Ávila közelében lévő farmról koordinálták, de telephelyük volt Bilbaóban és Valenciában is. A kábítószert rejtett rekeszekkel felszerelt járművekkel szállították a különböző helyszínek között.

A hálózat logisztikájáért egy spanyol üzletember felelt, aki több vállalatán keresztül biztosította a drogok értékesítéséből származó nyereség tisztára mosását is.

A spanyolországi akció során a hatóságok 1,8 tonna kokaint, 375 kilogramm amfetamint foglaltak le nagy mennyiségű készpénz, lőfegyverek és gépjárművek mellett.

A CJNG Mexikó egyik legerősebb bűnbandája, amelyet az Egyesült Államok terrorszervezetnek tekint.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Adrian Ruiz de Hierro)