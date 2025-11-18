Milliárdos áfacsalás miatt autóversenyzők ellen indított eljárást a NAV

Autóversenyzők és mintegy félszáz társuk ellen indult büntetőeljárás 1,2 milliárd forintos adóhiány miatt - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményben kedden.

Tájékoztatásuk szerint egy autóversenyzéssel foglalkozó páros a futamok mellett reklámügynöki tevékenységgel foglalkozott, több tucat gazdasági társaság részére nyújtottak szolgáltatást.

Az üzlettársaknak nagy összegű általános forgalmi adót kellett volna befizetniük, ám fiktív számlákkal jogosulatlanul csökkentették a befizetendő adót. Tényleges kereskedelmi tevékenységet nem végző cégektől szereztek számlákat reklámszolgáltatás teljesítéséről, illetve versenyautókhoz szükséges alkatrészek beszerzéséről, így csökkentették az adójukat papíron.

A nyereséges bizniszből két másik autóversenyző is sportot űzött. 2022-2025 között a sporttársak közel 1,2 milliárd forintnyi általános forgalmi adó fizetést spóroltak meg maguknak

– áll a közleményben.

Egy bűnszervezet szolgáltatásait vették igénybe, ezért a piacon jóval kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint más hasonló szolgáltatást nyújtó cégek. Az alvállalkozó cégeket strómanok nevére íratták, de azok felett ténylegesen a számlagyárat működtető bűnszervezet diszponált.

Kedden a NAV összesen mintegy 450 munkatársa hajtott végre kutatássorozatot több helyszín a rendőrség segítségével: bizonyítékokat szereztek be, intézkedtek a vagyoni hátrány megtérülése érdekében, megkezdték a mintegy 50 gyanúsított kihallgatását, több személyt őrizetbe vettek és letartóztatásokat is kezdeményeztek – közölte a társaság az MTI-vel.

