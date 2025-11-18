Műsorújság
Gigászi hulladékhegy miatt emeltek vádat egy pilisi férfi ellen

2025.11.18. 09:26

A Monori Járási Ügyészség minősített hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt vádat emelt azzal a pilisi férfival szemben, aki engedély nélkül autókat bontott és jelentős mennyiségű, majdnem 24 tonnányi hulladékot halmozott fel – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi 2022-től fémhulladékok gyűjtésével foglalkozott, majd 2025 elejétől forgalomból kivont gépkocsik bontásába kezdett: a pénzzé tehető alkatrészeket kiszerelte az autókból és értékesítette.

A bontás során felhalmozott, nem eladható hulladékot, és az évek alatt összegyűjtött egyéb települési és bontási hulladékot a saját telkén és a szomszédos ingatlanon tárolta.

A fűügyészség hangsúlyozta, hogy

a hulladékká vált gépjármű bontása olyan hulladékkezelési tevékenység, amely kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedély alapján végezhető, és hulladékot kizárólag az erre a célra kijelölt helyen lehet elhelyezni.

A vádlott a járművek tárolásához és bontásához, valamint a hulladék kezeléséhez és gyűjtéséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezett.

A Monori Járási Ügyészség a férfit jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolja – áll a közleményben.

