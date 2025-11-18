Gigászi hulladékhegy miatt emeltek vádat egy pilisi férfi ellen

A közlemény szerint a férfi 2022-től fémhulladékok gyűjtésével foglalkozott, majd 2025 elejétől forgalomból kivont gépkocsik bontásába kezdett: a pénzzé tehető alkatrészeket kiszerelte az autókból és értékesítette.
A bontás során felhalmozott, nem eladható hulladékot, és az évek alatt összegyűjtött egyéb települési és bontási hulladékot a saját telkén és a szomszédos ingatlanon tárolta.
A fűügyészség hangsúlyozta, hogy
a hulladékká vált gépjármű bontása olyan hulladékkezelési tevékenység, amely kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedély alapján végezhető, és hulladékot kizárólag az erre a célra kijelölt helyen lehet elhelyezni.
A vádlott a járművek tárolásához és bontásához, valamint a hulladék kezeléséhez és gyűjtéséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezett.
A Monori Járási Ügyészség a férfit jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolja – áll a közleményben.
