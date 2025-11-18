Brutálisan összeverte barátnőjét egy ukrán férfi az M35-ös autópályánál – VIDEÓ

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján számolt be arról, hogy múlt csütörtök hajnalban egy kétségbeesett nő vérző sérülésekkel kért segítséget egy kamionostól az M35-ös autópálya Pródi pihenőjében. A tájékoztatás szerint az ukránul beszélő nő nagyon zaklatott volt, az arca több sebből vérzett, alig tudott a lábán állni. A sofőr azonnal hívta a rendőrséget, majd próbálta megnyugtatni az asszonyt.
Járőrök, majd mentősök siettek a helyszínre, ellátták a nőt, majd kórházba vitték. Mint kiderült,
nem sokkal korábban összevitatkozott a barátjával, aki kíméletlenül ütni-verni kezdte, aztán – mintha mi sem történt volna – útnak indultak. A férfi megállt a pihenőhelynél, és ekkor tudott segítséget kérni a félelemtől ziháló sértett.
A rendőrök a helyszínen elfogták a 39 éves, ugyancsak ukrán állampolgárt, majd előállították a rendőrkapitányságra.
Az orvosi vizsgálaton megállapították, hogy a 40 éves nő több súlyos sérülést is szenvedett.
A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányságon különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés miatt indult eljárás a férfi ellen, a nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – áll a police.hu oldalon elérhető közleményben.
Az ukrán férfi elfogásáról a rendőrség a YouTube csatornáján egy videófelvételt is közzétett:
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)
Kapcsolódó tartalom
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!