Anyaszült meztelenül, kézen fogva sétált egy család Debrecenben

A debreceni portál információi szerint a szülők ördögűzést akartak a gyermeken végezni. A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének bűntett gyanúja miatt eljárást indított a szülők ellen.

A Médiacentrum Debrecen birtokába került az a videófelvétel, amin jól hallható, amint a nő fennhangon azt mondja: „Űzd ki belőle, távozz tőle, sátán.”

Helyszíni információk szerint a család egy nagyerdei hotelben szállt meg a hétvégén, ahol arra készültek, hogy kiűzik gyermekükből az ördögöt. Zavart viselkedésük a hotel dolgozóinak is feltűnt, ezért kihívták a rendőröket.

A Debreceni Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a lap megkeresésére a rendőrség írásban azt válaszolta, hogy kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt indított eljárást egy házaspárral szemben. A rendőrség a kiskorú elhelyezéséről gondoskodott, és jelzéssel élt a gyermekvédelmi szervek irányába. A folyamatban lévő büntetőeljárásra való tekintettel bővebb tájékoztatást nem adtak.

A portál a felvételt megmutatta egy ügyvédnek is. Lakatos Olivér szerint még a nyomozó hatóság számára is nehéz egy ilyen ügyet felgöngyölíteni, hiszen ebben az esetben többféle szempontot kell figyelembe venni.

Meg kell vizsgálni a szülőket, meg kell vizsgálni a gyerekeket igazságügyi pszichológus szakértővel, elmeszakértővel, hogy a beszámítási képesség a szülőknél milyen szinten van meg

– nyilatkozta a portálnak az ügyvéd.

Elmondása szerint az ördögűzés mint bűncselekmény nem szerepel a hatályos büntető törvénykönyvben, de kiskorú veszélyeztetése miatt mindenképpen felelnie kell a házaspárnak. Hangsúlyozta: nagyon nagy bizonyítást nem kell abban lefolytatni, hogy a kiskorú veszélyeztetésének bűncselekménye az teljes egészében meg fog állni a szülők sérelmére, ennek egytől öt évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tétele.

Az ügyvéd szerint feltehetően szeméremsértés miatt is eljárást indíthatnak a házaspár ellen.

Kiemelt kép: Részlet a Debrecen Televízió 2025. 11. 17-i adásának riportjából (Fotó forrása: Dehir.hu)