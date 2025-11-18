A recepciós mentett meg egy nőt, akit élettársa egy kecskeméti hotelben bántalmazott

Egy békésnek induló szállodai pihenés valóságos rémálomba fordult át Kecskeméten, amikor egy drog hatása alatt álló férfi brutálisan támadt rá saját élettársára. A panzió recepciósa végül nemcsak tanúja, hanem hőse is lett a történetnek, nélküle talán sokkal súlyosabb vége lett volna az erőszaknak – írta meg a Baon.hu.
A lap értesülései szerint a pár 2025 februárjában néhány napot töltött egy helyi panzióban, ám a békés kikapcsolódás helyett egy kis kábítószer (kristály) fogyasztása után a pihenés rémisztő szintre lépett.
Kis híján tragédiába fulladt az erőszak
A bántalmazások során az elborult férfiakra jellemző, hogy a nőt bezárják és úgy hajtják végre kegyetlen és érthetetlen cselekedetüket, hogy a sértettet nem engedik szabadulni. Most is ez történt. A lap szerint a férfi reggel teljesen elvesztette a kontrollt és ököllel ütötte, rugdosta a nőt, aki súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ilyen eseteknél gyakran előfordul, a támadó bezárta áldozatát, elrejtette a kulcsot, elvette a nő telefonját és mindent megtett, hogy a sértett ne tudjon segítséget kérni.
A helyzet végül akkor fordult jobbra, amikor a recepciós észrevette, hogy valami nincs rendben. Azonnal közbelépett és ezzel lehetővé tette, hogy a nő kiszabaduljon abból a szobából, ahol a férfi fogva tartotta.
A jelenleg letartóztatásban lévő támadó ellen az ügyészség kapcsolati erőszak, súlyos testi sértés és személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat. Az indítvány szerint a férfi börtönbüntetésre számíthat.
Nem ez volt idén az első ilyen eset
