Visszaeső drogkereskedő ellen emeltek vádat Zalában

Jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedett az a nagykanizsai férfi, aki ellen visszaesőként emeltek vádat – tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.

Jánky Judit közölte: az 56 éves nagykanizsai férfi tavaly júliusban ismeretlen személytől vásárolt marihuánát, amfetamint tartalmazó speedport és kokainport annak érdekében, hogy a kábítószereket továbbértékesítse.

A férfi 2024. július 11-én Nagykanizsa külterületén közlekedett személygépkocsival, amikor rendőri intézkedés alá vonták, és az általa vezetett autó jobb első ülésének támlájából műanyag tasakban speed, a jármű csomagteréből pedig marihuána, kokain és még több speed került elő. A rendőrség a vádlott nagykanizsai lakóhelyén is kutatást tartott, ahol joghurtosvödrökben és műanyag tasakokban ecstasytabletták kerültek elő.

A házkutatás során a nyomozók több mint egymillió forint készpénzt is lefoglaltak. A férfinél mindezen felül 40 doboz, összesen 280 tasak, Magyarországon nem engedélyezett, potencianövelő hatású gyógyszert is találtak.

A nyomozás során arra is fény derült, hogy a férfi 2021-től rendszeresen értékesített kábítószert a lakóhelyén, a vevői készpénzben vagy átutalással fizettek neki.

A vádlottól lefoglalt kábítószerek együttes mennyisége meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát.

A Zala Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő, visszaesőnek számító férfivel szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem bűntette és gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat, indítványozva a letartóztatás fenntartását és fegyházbüntetés kiszabását.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ernesto Guzman)