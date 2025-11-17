Tömegverekedés tört ki egy karambol után Gyömrő közelében

Tömegverekedés tört ki a napokban Mende és Gyömrő egy karambol után.

Két autó ütközött össze Mende és Gyömrő között néhány napja. A terepjáró vezetője Sülysáp felé ment, éppen egy kocsit előzött, amikor az egyik kanyarban hirtelen felbukkant előtte a szemből érkező autós, így ütköztek össze – számolt be a Tények.hu.

Szemtanúk szerint

a vétkes sof őr és utasai részegek voltak, sajtóinformációk szerint pedig kábítószergyanús por is el őker ült a kocsiból.

Még zajlott a helyszínelés, amikor a terepjáró sofőrjének rokonai megérkeztek és rátámadtak a vétlen sofőrre,

az egyik rendőr g ázspray-vel vetett véget a tömegverekedésnek,

amelynek egy súlyos és egy könnyű sérültje is lett.

Kiemelt kép forrása: Tények.hu