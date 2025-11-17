Tömegverekedés tört ki egy karambol után Gyömrő közelében

Két autó ütközött össze Mende és Gyömrő között néhány napja. A terepjáró vezetője Sülysáp felé ment, éppen egy kocsit előzött, amikor az egyik kanyarban hirtelen felbukkant előtte a szemből érkező autós, így ütköztek össze – számolt be a Tények.hu.
Szemtanúk szerint
a vétkes sofőr és utasai részegek voltak, sajtóinformációk szerint pedig kábítószergyanús por is előkerült a kocsiból.
Még zajlott a helyszínelés, amikor a terepjáró sofőrjének rokonai megérkeztek és rátámadtak a vétlen sofőrre,
az egyik rendőr gázspray-vel vetett véget a tömegverekedésnek,
amelynek egy súlyos és egy könnyű sérültje is lett.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: Tények.hu