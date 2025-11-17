„Tiszta” átverés az M7-esen: csaknem 1700 liter hamis mosószert találtak egy furgonban

A közlemény szerint a furgon mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel. A járművet egy vietnámi férfi vezette, aki egyedül utazott. A sofőr azt mondta, hogy 1685 liter mosószert visz, majd átadott a pénzügyőröknek egy fuvarokmányt is az ügyletről. A járőrök a papírok ellenőrzése után megvizsgálták a rakteret, ahol gyanússá vált, hogy a palackok ugyan megtévesztésig hasonlítanak egy ismert márkájú mosószerre, csak hátlapi címkével rendelkeznek.
A pénzügyőrök tételes vizsgálatot tartottak, amelynek során az utastérben, a vezetőülés és a raktér hátuljából 570 címkét és a felragasztásukhoz használandó ragasztóanyagot is megtalálták. A védjegy tulajdonosának képviselője megerősítette, hogy a termékek és a címkék hamisítványok. Összesen mintegy 1684 liter hamis mosószert és 570 darab címkét foglaltak le. A jogtulajdonosoknak okozott kár meghaladja a 4 millió forintot.
A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást – áll a közleményben.
Az akcióról videót is készítettek a pénzügyőrök, melyet alább tekinthetnek meg.
A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: NAV Facebook-oldala)