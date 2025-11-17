Műsorújság
Szolgálaton kívüli katona gyilkolhatott Kaposváron

Szerző: hirado.hu
2025.11.17. 13:32

| Szerző: hirado.hu
A megalapozott gyanú szerint egy húszas évei második felében járó, szolgálaton kívüli katona gyilkolta meg volt élettársát és sebesítette meg életveszélyesen a nő védelmére siető rokonát is Kaposváron.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt elrendelt nyomozásban indítványt tettek a gyanúsított letartóztatására – derül ki az Ügyészség.hu oldalon publikált közleményből.

Kiemelték, hogy 2025. november 15-én 18 óra körül, egy húszas évei második felében járó szolgálaton kívüli katona Kaposváron, egy kétszintes lakóház emeleti szobájában összeveszett a korábbi élettársával. A lakóház alsó szintjén tartózkodott a fiatal nő középkorú férfi rokona, aki észlelte a veszekedést, ezért elindult a felső szintre. Miközben az elkövető lefelé haladt, ököllel a fején megütötte a férfi sértettet, aki az ütés következtében a lépcsőről a földre esett.

Az elkövető a lakóház konyhájába ment, és azért, hogy megölje a sértetteket,

két konyhakést vett magához, amelyekkel olyan súlyosan bántalmazta mindkét személyt, hogy a nő a helyszínen életét vesztette.

A támadás következtében a középkorú férfi a nyakán és a fején szenvedett súlyos sérülést. Jelenleg kórházban ápolják.

A nyomozó ügyészség a rendőrség bevonásával elvégezte a halaszthatatlan eljárási cselekményeket, elrendelte a férfi őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatta ki. Az elkövető nem tett vallomást.

Az elkövető terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség álláspontja szerint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye, ezért

az ügyészség indítványozza a gyanúsított letartóztatását.

A kényszerintézkedés elrendelésének tárgyában a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa holnap fog dönteni.

A kiemelt kép illusztráció. 

