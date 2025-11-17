Mosószeres flakonban csempésztek kábítószert Hollandiából, elfogták a két férfit

Két budapesti férfit vettek őrizetbe a rendőrök, akik információk szerint mosószeres flakonban csempésztek amfetamint Hollandiából Magyarországra – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hétfőn a police.hu oldalon.

A közlemény alapján a két férfi éppen Hollandiából tért haza, amikor az M1-es autópálya Hansági pihenőjében csaptak le rájuk a rendőrök. A páros elfogását egy hosszú felderítőmunka előzte meg.

Még október 28-án találták meg a rendőrök a gyanúsítottak kocsijában azt a 4,5 literes mosószeres flakont, ami amfetamint rejtett. Az illegális folyadék szakértői vizsgálata még zajlik, de az előzetes számítások szerint nem kizárt, hogy több mint 10 kilogramm kábítószert tudtak volna előállítani belőle. A rendőrök a két férfitól a kábítószergyanús anyagon túl 620 ezer forintot, 1600 eurót, valamint mobiltelefonokat és egy gépkocsit is lefoglaltak. Mindkettőjüknek kábítószer-terjesztés miatt kell felelniük – tették hozzá.

Egy héttel később a nyomozók november 4-én a kábítószer-láncolat alsóbb kapcsolatait is elfogták: egy budapesti férfit és annak élettársát, valamint a férfi egyik vásárlóját. A három gyanúsítottól összesen majdnem 2 kilogramm marihuánát, valamint több mint 600 gramm más drogot, ezeken túl mobiltelefonokat, több mint 4,6 millió forint készpénzt, 100 eurót és egy gépkocsit is lefoglaltak. A férfit és élettársát kábítószer-kereskedelemmel, míg vásárlójukat kábítószer birtoklásával gyanúsította meg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

Kapcsolódó tartalom Visszaeső drogkereskedő ellen emeltek vádat Zalában A házkutatás során a nyomozók több mint egymillió forint készpénzt is lefoglaltak.

Néhány nappal ezelőtt, november 11-én egy budapesti áruház parkolójában csaptak le a bűnbanda köztes terjesztőjére is, ő volt az, aki a Hollandiából beszerzett drogot a két férfitől átvette, majd továbbértékesítette a budapesti párnak. A nő egy autóban éppen akkor adott át kábítószert egy másik vásárlójának, amikor megérkeztek a rendőrök. A személygépkocsiból 52 gramm zöld, kábítószergyanús növényi törmelék került elő, amely a vevő elmondása szerint marihuána volt. Az eladó lakcímén tartott kutatás során a nyomozók további kábítószergyanús növényi anyagot, valamint 407 ezer forintot és több mobiltelefont is lefoglaltak. A nő ellen kábítószer-kereskedelem, míg a férfi ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás – áll a közleményben.

Az akcióról videófelvételt is közzétettek a nyomozók.

Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)