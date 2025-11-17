Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Kamionnal ütközött egy személyautó a főúton, a sofőr meghalt

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.17. 09:48

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Egy ember életét vesztette abban a balesetben, amelyben egy személyautó és egy teherautó frontálisan ütközött hétfőn a reggeli órákban az 51-es főúton, a Bács-Kiskun vármegyei Szalkszentmárton és Dunavecse között. Az utat teljes szélességében lezárták – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Dabis Krisztina elmondta: a személygépkocsi eddig ismeretlen okból tért át a főút szemközti sávjába a 68. kilométerszelvénynél.

A baleset következtében a sofőr a helyszínen belehalt a sérüléseibe, míg a teherautóban utazók közül ketten könnyebben sérültek.

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a dunaújvárosi hivatásos, a kunszentmártoni önkormányzati és a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltókat riasztották a balesethez, ahol a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a főutat.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

autóbalesethalálos balesetkamion rendőrség

Ajánljuk még

 