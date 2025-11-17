Kamionnal ütközött egy személyautó a főúton, a sofőr meghalt

Egy ember életét vesztette abban a balesetben, amelyben egy személyautó és egy teherautó frontálisan ütközött hétfőn a reggeli órákban az 51-es főúton, a Bács-Kiskun vármegyei Szalkszentmárton és Dunavecse között. Az utat teljes szélességében lezárták – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Dabis Krisztina elmondta: a személygépkocsi eddig ismeretlen okból tért át a főút szemközti sávjába a 68. kilométerszelvénynél. A baleset következtében a sofőr a helyszínen belehalt a sérüléseibe, míg a teherautóban utazók közül ketten könnyebben sérültek. A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a dunaújvárosi hivatásos, a kunszentmártoni önkormányzati és a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltókat riasztották a balesethez, ahol a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a főutat. Kapcsolódó tartalom Autós üldözés után meghalt egy fiatal férfi az éjjel Budapesten – FRISSÍTVE Az M3-as kivezetőjénél villanyoszlopnak csapódott, nem élte túl. A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)