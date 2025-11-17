Kábítószeres bűnszövetséget számoltak fel a nyomozók Salgótarjánban

Hónapok óta folyamatosan dolgoznak a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának nyomozói egy, a vármegyeszékhely területén tevékenykedő kábítószer-terjesztő csoport felszámolásán. Több szálon, még tavaly érkezett információ egy 36 éves salgótarjáni férfival kapcsolatban, hogy az általa üzemeltetett szórakozóhelyen az italok mellett kábítószert is kínál vevőinek – közölte a társaság a Police.hu-n.

Az adatgyűjtés során felmerült, hogy az idő közben bezárt mulatót üzemeltető férfi 32 éves barátnőjével közösen fogyasztja és terjeszti a kábítószert városszerte. A drog és a piszkos pénz útját követve a nyomozók eljutottak a pár baráti köréhez tartozó felsőbb kapcsolatához, egy 42 éves salgótarjáni nőhöz. A DELTA Program sikeres kábítószeres felderítéseinek sajtómegjelenései miatt óvatosan bonyolították az üzletet, de a megélhetésüket alapozták a bizniszre, így az üzlet nem állt meg.

A nyomozók és egyenruhás kollégáik már egy ideje várták az alkalmat, hogy egy találkozó és üzleti megbeszélés során csaphassanak le a párra és felsőbb kapcsolatukra. Ez az alkalom november 12-én délután érkezett el, amikor Salgótarján peremkerületében, az egyik mellékutcában a találkozóra autóval, sofőrrel érkező 42 éves nőt, majd a vásárolni érkező 36 éves férfit a rendőrök körülvették és elfogták. A közelben lévő lakásukban a férfi 32 éves barátnőjét is ellenőrizték a nyomozók, majd mindhármukat előállították a rendőrkapitányságra. A rendőrök a kocsiban összesen bruttó 80,22 gramm fehér, kristályos anyagot, amelyben a gyorsteszt ketamin jelenlétét mutatta ki, valamint – részben kis címletekben – 1,9 millió forintot és 860 eurót találtak és foglaltak le. A lakóhelyükön folytatott kutatások során további kábítószergyanús anyagokkal szennyezett tárgyakat, mérleget, a kereskedelemhez és fogyasztáshoz használt eszközöket találtak. Mindhármukat kihallgatták bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt. A büntetőeljárásban ezidáig hat embert hallgattak ki kábítószer-birtoklása miatt, és további fogyasztók elfogását is tervezik – áll a közleményben.

Az akcióról videófelvételt is készítettek a rendőrök.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)