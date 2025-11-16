Sorban álltak a vevők a budapesti drogdíler otthona előtt, hogy megvegyék tőle az alsónadrágjába rejtett drogot 

Egy budapesti nő mindössze két napig vezette a megörökölt családi bizniszt, miután testvérét kábítószer-kereskedelem miatt lekapcsolták a rendőrök. A nővéréhez képest két nappal korábban elfogott férfi a drogot az alsónadrágjába rejtette, majd onnan szolgálta ki vevőit, akik olykor sorban állva várták az otthona előtt.

A Budapesti Rendőrkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon számolt be arról, hogy miután elfogtak egy 29 éves kábítószer-kereskedőt a XX. kerületben, a 33 éves nővére vette át a tőle a bizniszt, így családon belül folytatódott a kristály árusítása.

A stafétát azonban csak két napra vehette át, mert a BRFK XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság rendőrei november 10-én rajtaütöttek.

A nőt kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, a pesterzsébeti lakásban a kutatás során pedig több, előre kiporciózott fehér port tartalmazó kis pakettet, valamint kábítószer fogyasztásához használatos eszközöket találtak és foglaltak le a nyomozók. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A közleményben a rendőrség beszámolt arról is, hogy a nő 29 éves testvérét alig 48 órával korábban fogták el a kerületi nyomozók.

Ő a rendelkezésre álló adatok szerint XX. kerületi otthonánál adagonként 5 ezer forintért árulta a kristály nevű kábítószert. A férfi a porciózott drogot az alsónadrágjába rejtette, majd onnan szolgálta ki vevőit, akik olykor sorban állva várták az otthona előtt.

A rendőrök a kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt kihallgatott férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A BRFK a közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a kristály néven árult kábító hatású anyag különösen veszélyes, hiszen soha nem lehet tudni, hogy pontosan mi van benne és mennyire erős! Használata hallucinációkhoz, agresszióhoz, paranoia kialakulásához vezethet, akár egyetlen adag is végzetes lehet – rohamot, kómát, akár szívmegállást is okozhat.

A rendőrség kéri, hogy aki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón.

Az elfogásról a rendőrség egy videófelvételt is közzétett

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)