Meghalt egy idős férfi egy komlói lakástűzben – közölte a katasztrófavédelem

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.16. 09:04

| Szerző: hirado.hu
Meghalt egy idős férfi egy komlói társasházban történt lakástűzben vasárnap hajnalban – tájékoztatta a katasztrófavédelem helyettes szóvivője az MTI-t.

Dóka Imre közölte, egy első emeleti lakás húsz négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol felhalmozott lomok égtek.

Hozzátette,

a tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, de az ingatlanban tartózkodó idős férfi életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni. A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A szóvivő emlékeztetett, az otthonokban lévő felesleges tárgyak és lomok tűzveszélyesek, és a menekülést is nehezítik.



