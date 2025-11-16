Balesetben meghalt egy férfi Nyíregyházán

Közlekedési balesetben meghalt egy férfi vasárnap délelőtt Nyíregyházán, a főutat teljes szélességében lezárták – tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). A mentők egy másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A baleset 36-os számú főúton, Nyíregyháza belterületén a Bethlen Gábor utca és a Moszkva utca kereszteződésében történt, ahol két személyautó ütközött össze. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelték. Az OMSZ az MTI megkeresésére közölte, a baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentők egy másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)