Balesetben meghalt egy férfi Nyíregyházán

2025.11.16. 13:42

Közlekedési balesetben meghalt egy férfi vasárnap délelőtt Nyíregyházán, a főutat teljes szélességében lezárták – tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). A mentők egy másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A baleset 36-os számú főúton, Nyíregyháza belterületén a Bethlen Gábor utca és a Moszkva utca kereszteződésében történt, ahol két személyautó ütközött össze. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelték.

Az OMSZ az MTI megkeresésére közölte,

a baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentők egy másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

