Balesetben meghalt egy férfi Nyíregyházán

A baleset 36-os számú főúton, Nyíregyháza belterületén a Bethlen Gábor utca és a Moszkva utca kereszteződésében történt, ahol két személyautó ütközött össze. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelték.
Az OMSZ az MTI megkeresésére közölte,
a baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentők egy másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)