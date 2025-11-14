Szemeteszsákokban csempészte az illegális dohányt, ideges viselkedése buktatta le

„A fekete zsák nem mindig szemét” – írta közösségi oldalán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Hozzátették, egy fekete Audi, két zsák, néhány stresszes pillantás – és máris kiderült, hogy nem minden az, aminek látszik.

A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei Pécs irányába, a 6-os fűúton állítottak meg egy magyar autóst. A sofőr ideges viselkedése azonnal feltűnt a járőröknek. A férfi beismerte, hogy a csomagtartójában dohányt szállít. A szemeteszsákokban több mint 30 kilogramm feketepiaci dohány lapult – fejtette ki a NAV.

A 64 éves férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás – akár 3,5 millió forint bírságra is számíthat.

Kiemelt kép forrása: Facebook/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal