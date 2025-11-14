Letartóztatták a férfit, aki megölte volt élettársát Szolnokon

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség emberölés büntette miatt indítványozta egy 22 éves férfi letartóztatását, aki Szolnokon megölte volt élettársát. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását az indítvánnyal egyezően elrendelte – közölte a Szolnok Járási Ügyészség pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a férfi volt élettársa, a későbbi sértett szerdán reggel megjelent a férfi által lakott, de közösen bérelt szolnoki lakásban azért, hogy számon kérje, mivel a férfi az ő bankkártyájával rendelt magának különböző árucikkeket az interneten.

A volt élettársak veszekedni kezdtek, végül a sértett indulni készült.

A férfi ekkor az ajtóból visszarántotta, a száját befogta, és egy konyhakéssel több alkalommal a nyakát hátulról a gégéjénél megvágta, majd egy másik késsel a még ellenálló sértettet több alkalommal fej-nyaktájékon megszúrta. A sértett vérvesztés, valamint légzési és keringési elégtelenség miatt a helyszínen meghalt

– írták.

A férfi a nő holttestét az erkélyen lévő felhajtható tetejű padba helyezte, a lakást a vértől feltakarította, a véres takarítási eszközöket kidobta, ezt követően pedig volt élettársa telefonjáról, annak nevében üzeneteket küldött, így igyekezve alibit biztosítani magának.

A férfi továbbá az esti órákban az elkövetés során használt egyik kést egy erdőnél lévő csatornába dobta – tették hozzá.

A főügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye, továbbá azért, mert a bizonyítás meghiúsítása érdekében tárgyi bizonyítási eszközt rejtett el – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)