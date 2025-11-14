Droglabort találtak Kaposváron, elfogtak két cseh állampolgárt

A magyar rendőrök, nemzetközi akcióban, felszámoltak egy metamfetamin előállítására berendezett illegális laboratóriumot Kaposváron; az akció során elfogtak két cseh állampolgárt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a Police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a közös nyomozócsoport az Eurojust és az Europol támogatásával, a cseh, a román és a moldovai hatóságok részvételével jött létre. A nyomozás során kiderült, hogy a bűnszervezet tagjai augusztusban Magyarországra helyezték át tevékenységük egy részét: egy kaposvári lakóingatlanban metamfetamin előállítására alkalmas laboratóriumot rendeztek be.

Az ingatlanban egy cseh nőt és férfit fogtak el európai elfogatóparancs alapján; a házkutatás során több, droggyanús szerrel szennyezett csomagolóanyagot, valamint a metamfetamin előállításához használt 26 kilogramm vegyi anyagot – többek között jódot, foszfort, foszforsavat és lúgokat – találtak és foglaltak le.

A nyomozás során egy másik, szintén Kaposváron található lakást is átkutattak, ahol kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket és mobiltelefonokat találtak – tették hozzá.

Az elfogott külföldi állampolgárok ellen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

A nemzetközi akció során a partnerországokban több illegális laboratóriumot is felszámoltak, valamint elfogták a bűnszervezet több tagját – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)