Holtan találtak egy fiatal nőt az otthonában Szolnokon

Helyszíni információk szerint egy fiatal nő holttestét találták meg egy társasházi lakásában. A rendőrség gyilkosság gyanúja miatt nyomoz, a helyszínre kivezényelt szakértők jelenleg is dolgoznak.

Rendőrök lepték el csütörtök éjjel a szolnoki Hild Viktor utcát, ahol információk szerint gyilkosság történt. A Szoljon.hu úgy tudja: a rendőrök jelenleg is dolgoznak a helyszínen. A lakókat sokkolta a tragédia híre.

Egyelőre ismeretlenek a gyilkosság részletei

A lap értesülései szerint az áldozat egy húsz év körüli fiatal nő, aki albérlőként élt a társasház egyik lakásában. A rendőrség – a portál megkeresésének ellenére – egyelőre nem árult el részleteket az ügyről. A lakás teljes környékét lezárták. A helyszíni szakértők pedig folyamatosan azon dolgoznak, hogy feltárják mi vezethetett a szörnyű tettig. Várhatóan a nap folyamán közöl újabb információkat a rendőrség.

Nem ez volt az első eset azon a környéken

Ugyancsak a Szoljon.hu írta meg még júniusban, hogy a mostani esettől nem messze, szintén a Széchenyi lakótelepen egy 50 éves férfi hétszer is megkéselte saját édesanyját, majd bezárkózott lakásukba. Mint az a portál cikkében is szerepelt, a helyszínre érkező mentők közel negyven percig küzdöttek a helyszínen azért, hogy kórházba szállíthassák az idős asszonyt, mialatt az őrjöngő férfi késeket hajigált ki az ablakon.

Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)