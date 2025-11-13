Halálos baleset történt Törökszentmiklósnál

Halálos kimenetelű frontális ütközés történt szerdán az esti órákban a 4-es számú főúton Törökszentmiklós közelében – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön reggel az MTI-vel.

Szerda este kilenc óra után egy anarcsi férfi által vezetett tehergépkocsi Debrecen irányából Budapest felé közlekedve a 117-es kilométerszelvénynél összeütközött az eddig ismeretlen okból a bal oldali forgalmi sávban vele szemben közlekedő terepjáróval.

„A baleset következtében a terepjáró vezetője, egy 57 éves győri lakos a helyszínen meghalt”

– közölte a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség. Hozzátették: a baleset körülményeit vizsgálják.

Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: Police.hu)