Halálos baleset történt Törökszentmiklósnál

Szerda este kilenc óra után egy anarcsi férfi által vezetett tehergépkocsi Debrecen irányából Budapest felé közlekedve a 117-es kilométerszelvénynél összeütközött az eddig ismeretlen okból a bal oldali forgalmi sávban vele szemben közlekedő terepjáróval.
„A baleset következtében a terepjáró vezetője, egy 57 éves győri lakos a helyszínen meghalt”
– közölte a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség. Hozzátették: a baleset körülményeit vizsgálják.
Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: Police.hu)