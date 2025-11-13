Halálos baleset történt a 84-es főúton a Vas vármegyei Duka közelében

Egy ember meghalt abban a közlekedési balesetben, amelynek során csütörtökön a reggeli órákban két gépkocsi ütközött egymással a 84-es számú főúton, a jánosházai körforgalomnál, a Vas vármegyei Duka község közelében – erősítette meg az MTI információját az Országos Mentőszolgálat.

A rendőrség hivatalos honlapján korábban arról adott tájékoztatást, hogy közlekedési baleset miatt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a főutat, a forgalmat pedig mindkét irányból elterelik.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű felborult, a tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból, akit átadtak a mentőknek.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI-nek megerősítette, hogy a baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy helyszínen meghalt. Kecskés Lilla közölte azt is: a helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)