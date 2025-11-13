Elfogták a szolnoki emberölés gyanúsítottját

A rendőrség közlése szerint elfogtak egy 22 éves férfit, aki megölte korábbi élettársát Szolnokon. A férfit emberölés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett. A nyomozó hatóság a gyanúsítottat őrizetbe vette, és kezdeményezik letartóztatását.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, egy fiatal, 20 év körüli nő holttestét találták meg egy szolnoki társasházi lakásban, csütörtökre virradó éjszaka. A rendőrség gyilkosság gyanúja miatt indított nyomozást.

Kapcsolódó tartalom Holtan találtak egy fiatal nőt az otthonában Szolnokon A gyilkosság a szolnoki Széchenyi lakótelepen történt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtök délután a rendőrség honlapján azt közölte, hogy nyomozóik egy 22 éves fiatalembert hallgattak ki gyanúsítottként.

A megalapozott gyanú szerint az elhunyt fiatal nővel szóváltást követően volt élettársa végzett. A 22 éves férfit a helyszínről állították elő, majd a nyomozók emberölés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett.

A nyomozó hatóság a gyanúsítottat őrizetbe vette, és kezdeményezik letartóztatását áll a police.hu oldalon elérhető közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)