Egyéves nyomozás után került bilincs egy gyilkos csuklójára – VIDEÓ

A nyomozók elfogták azt a 40 éves férfit, aki egy évvel ezelőtt végzett áldozatával, egy idős emberrel Tápiószőlősön. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a gyanúsított egy kihallgatáson ismerte be tettét.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon számolt be arról, hogy elfogtak egy 40 éves férfit, aki egy évvel ezelőtt Tápiószőlősön megölt egy idős embert.

Azt írták, a gyanú szerint K. György 2024 októberében ment be egy 72 éves férfi tápiószőlősi házába,

ahol egy ismeretlen eszközzel többször fejbe vágta a sértettet, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Az áldozatra egyik ismerőse talált rá másnap, aki segíteni ment a férfihoz a házimunkában. A bejárati ajtót zárva találta, és mivel hang sem szűrődött ki az épületből, bemászott az egyik ablakon.

Amint kiderült, hogy gyilkosság történt, a nyomozók azonnal adatgyűjtésbe kezdtek. Szemlét tartottak, és nyomokat rögzítettek a helyszínen.

Az elmúlt hónapokban több mint 40 tanút hallgattak ki, eözben elemezték az információkat is, melynek köszönhetően egy olyan csoport került a látókörükbe, amelynek tagjai rendszeresen jártak a későbbi sértetthez. A társaságból több ember ellen indult már eljárás erőszakos jellegű cselekmények miatt, valamint akadtak köztük olyanok is, akik bizonyíthatóan kábítószer-fogyasztók. Hamar fény derült arra is, hogy 2024 nyarán a társaságban szóba került a az idős férfi anyagi helyzete.

Ahogy a nyomozók göngyölítették fel a szálakat, úgy szűkült folyamatosan a lehetséges elkövetők köre, mígnem

idén novemberben egy kihallgatáson K. György végül elismerte, hogy ő ölte meg a férfit. Elmondása szerint egy féltékenységből adódó veszekedés közben meglökte áldozatát, amitől az elesett, és beütötte a fejét, majd egy kőműveskalapáccsal, utána pedig egy fejszével is fejbe vágta az addigra eszméletlen sértettet.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki K. Györgyöt, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Kiemelt kép: A bűnügyi helyszínelés során készült fotó (Forrás: police.hu)