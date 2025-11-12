Házkutatást tartott a rendőrség ByeAlexnél, kábítószer birtoklásával gyanúsítják az énekest és zenekara tagjait

A rendőrség házkutatást tartott ByeAlex otthonában, akit zenekara két tagjával együtt kábítószer birtoklásával gyanúsítanak – írja az Index a Blikk alapján. Az énekes és társai szabadlábon védekezhetnek, miközben két, az ügyhöz köthető férfit kábítószer-kereskedelem gyanújával őrizetbe vettek.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája házkutatást tartott ByeAlexnél, akit előállítottak, majd kihallgatását követően szabadlábon engedtek. Az információk szerint a Csillag születik korábbi zsűritagját, valamint zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják.

A nyomozás során a rendőrök házkutatást végeztek több helyszínen is, és elfogták az együttessel kapcsolatban álló 45 éves budapesti férfit, Sz. Zoltánt.

A férfi beismerte, hogy kábítószert szerzett be saját fogyasztásra, ismerőseinek ingyen, illetve értékesítési célból is.

A hatóságok azonosították a vele kapcsolatban álló 63 éves olasz állampolgárt, R. Antoniót is, akitől Sz. Zoltán a kokaint vásárolta. A nyomozók szerint a két férfi közösen vett részt a kábítószer beszerzésében és terjesztésében.

A rendőrség mindkettejüket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítja, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. ByeAlex és zenekarának két tagja ezzel szemben szabadlábon védekezhet az eljárás során.

November elején T. Danny ellen indult eljárás kábítószer-birtoklás és -fogyasztás miatt. A rapperről azt állítják, hogy a drogot a környezetével is megosztotta, barátnője ellen szintén eljárás folyik. A letartóztatásukat egyelőre nem rendelték el.

Kiemelt kép forrása: ByeAlex az Eurojackpot Szuperkoncerten 2023. szeptember 23-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)