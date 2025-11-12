Egy, az FBI segítségével elfogott kábítószer-kereskedő ellen emelt vádat az ügyészség

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyház- illetve pénzbüntetés kiszabását, valamint vagyonelkobzást indítványozott egy kábítószert áruló férfira, akit az amerikai hatóságokkal együttműködve fogtak el magyar nyomozók.

A Fővárosi Főügyészség az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a 36 éves férfi 2021 és 2023 között kábítószerrel kereskedett, méghozzá közvetítőként:

vevőként nagy tételben vásárolt, és azt azonnal el is adta, így nem tartott fenn árukészletet, hanem közvetlenül a vevőkhöz kézbesíttette a kábítószert.

A tranzakciókat az internet hagyományos keresőprogramjai által nem listázott, titkosított kapcsolatok sorából kiépített, és így vissza nem követhető, az úgynevezett darknet virtuális piacterein hajtotta végre.

A vádlott ebben az időszakban törvényes jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését az illegális tevékenységből bitcoinban befolyt, majd euróra átváltott bevételből fedezte

– írták.

A férfi csaknem ezer kábítószer-adásvételt bonyolított, a megrendelések és a szállítások az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Szerbia, Ausztrália, Belgium, Svédország, Szaúd-Arábia, Olaszország, Anglia, Csehország, Franciaország, Németország, Ausztria, Írország, Észtország és Spanyolország területéről és területére történtek.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) felfigyelt a férfira, azonosította, majd az amerikai és magyar kibernyomozók együttműködve előkészítették az elkövető elfogását. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2024 júniusában csapott le a férfira.

A Fővárosi Főügyészség a férfit jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolta meg, vele szemben fegyház- és pénzbüntetés kiszabását, valamint 76 millió forint erejéig, köztük ingatlan tulajdoni hányadára nézve is vagyonelkobzást indítványoz

– áll a közleményben.

