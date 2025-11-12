Csőbomba robbant egy 67 éves nyugdíjas kezében, még aznap lecsapott sógorára a TEK

Egy „eladó” táblát és egy sárga nejlonszatyrot talált háza kerítésére akasztva múlt szombaton egy 67 éves monorierdői nyugdíjas – nem tudta, ki és mikor rakta oda, előző este nyomuk sem volt.

A Rendészeti Államtitkárság a közösségi oldalán azt írta, az áldozat a házba indult a batyuval, amikor az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant – az áldozat súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.

Hozzátették, a környéken senki nem volt, aki a szatyorról és annak kiakasztójáról bármi érdemlegeset tudott volna mondani. A Pest vármegyei rendőrség nyomozói – ennek ellenére – még aznap rábukkantak az áldozat 66 éves sógorára, aki a gyanú szerint legyártotta és elhelyezte a házi készítésű bombát. A célszemélyt a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egysége fogta el. A gyanúsított tagad. A rendőrség rendelkezésére álló bizonyítékok a bűnösségére utalnak, amivel az ügyészség és a bíróság is egyetértett. A gyanúsított letartóztatásba került – írták.

