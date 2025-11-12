ByeAlex a kokainról: Ne kövessétek a példámat!

A rendőrség kábítószer-birtoklás gyanúja miatt tartott házkutatást ByeAlexnél és zenekara tagjainál. Az énekes közösségi oldalán megerősítette a híreket, és azt írta, nem akarja eltussolni az ügyet.

Az előadó beszámolója szerint a nyomozók hajnali fél hétkor érkeztek hozzá. „Picit morcos voltam, hogy ilyen korán jöttek, de mindenben rendelkezésükre álltam” – fogalmazott. Hozzátette, zenekarának más tagjainál is hasonló eljárás zajlott: házkutatás, majd rendőrségi beidézés és drogteszt.

A zenész elmondása szerint a rendőrök „nagyon korrektek” voltak vele, és minden rendben zajlott.

A hatóságok tájékoztatása szerint ByeAlexet és két zenésztársát kábítószer-birtoklással gyanúsítják, de szabadlábon védekezhetnek. Az ügyhöz köthetően két férfit – egy magyar és egy olasz állampolgárt – kábítószer-kereskedelem gyanújával őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat.

ByeAlex posztjában azt is hangsúlyozta: nem kívánja elbagatellizálni az ügyet, ugyanakkor arra kérte rajongóit, hogy ne kövessék a példáját. „Nem én vagyok Escobar semmilyen szinten; velem a rendőrség nem nagyon nyert semmit” – írta az énekes.

Kiemelt kép: ByeAlex és a Slepp együttes koncertjén a Feszt!Eger könnyűzenei fesztiválon 2019. május 31-én (Fotó: MTI/Komka Péter)