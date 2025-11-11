Vádat emeltek egy maláj férfival szemben, aki mintegy húsz kilogramm marihuánát akart átcsempészni

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványoz egy 34 éves maláj férfival szemben, aki Magyarországon keresztül próbált meg Németországba csempészni 19 kilogramm marihuánát.

A férfi elvállalta, hogy Thaiföldről marihuánát szállít Európába, ezért még 2024. november 6-án Malajziából a thaiföldi Bangkokba utazott, és ott átvett egy bőröndben közel 19 kilogramm kábítószert – tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-t.

A jelenleg ismeretlen bűntársa vállalta, hogy fizeti a repülő- és vonatjegy, valamint – a magyar hatóságok megtévesztése érdekében – egy budapesti szállodában történő szállásfoglalás biztosításának költségeit, továbbá költőpénzt ad a vádlottnak.

A közlemény szerint a vádlott Dubai érintésével Budapestre, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre repült, ahová 2024. november 9-én érkezett meg, de a végcél München volt. A férfit azonban a pénzügyőrök vámellenőrzés alá vonták, és a bőröndjében megtalálták a különösen jelentős mennyiségű kábítószert.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása bűntettével vádolta meg, vele szemben fegyházbüntetést és kiutasítást indítványoz az országból.

