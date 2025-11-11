Vádat emeltek egy férfi ellen, miután bioetanol lámpával okozott életveszélyes sérülést

Szakszerűtlenül használt bioetanol lámpával okozott életveszélyes sérülést a feleségének egy férfi, aki ellen vádat emelt az ügyészség.

Az MTI híradása szerint a férfi 2025 júniusában a feleségével és közös barátjukkal beszélgetett a Balaton-parti nyaralójuk teraszán. A társaság egy bioetanol lámpát használt, melynek működését a vádlott felügyelte, és az este folyamán többször újratöltötte.

„A harmadik utántöltés során azonban nem tartotta be a használati utasítást, miszerint a kifogyott bioetanol pótlása előtt meg kell várni, amíg a fémtartály kihűl ”

– tették hozzá.

Amikor a vádlott levette a lámpa üvegbúráját, és elkezdte a feltöltést, a forró fémtartály magas hőmérséklete miatt berobbant a kannában lévő bioetanol gőze, meggyulladt a férfi közelben tartózkodó feleségének felső ruházata, és az égés átterjedt a nő felsőtestére.

„A vádlott és barátja mindent megtett a lángok gyors eloltásáért, azonnal hívták a mentőket, de a nőnek így is nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes, másodfokú égési sérülései keletkeztek”

– hangsúlyozták.

Jelezték: az ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottal szemben életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt a bíróságra benyújtott vádiratában.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)