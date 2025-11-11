Meghalt egy idős ember füstmérgezésben – közölte a katasztrófavédelem

Mukics Dániel közölte: kedd reggel érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez, amely szerint a Zala vármegyei Pusztamagyaródon tűz volt egy családi házban. A Kossuth Lajos úton lévő nyolcvan négyzetméteres ház hálószobájában egy matrac égett korábban.
Az ágy melletti fatüzelésű kályha begyújtásakor keletkezhetett tűz, amelynek füstje miatt az ott lakó idős férfi életét vesztette. A tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra az épület átszellőztetésén kívül nem volt szükség.
A tűz pontos keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít. A szóvivő jelezte: a legtöbb használati tárgy műanyagokat és különféle szintetikus anyagokat tartalmaz. Ezek égésekor mérgező füst keletkezik, amelynek belélegzése könnyen tragédiához vezethet. Ezek megelőzhetők a nappali, a háló és a konyha mennyezetére felszerelt füstérzékelőkkel, amelyek a tűz keletkezésekor hangosan jeleznek, így ekkor még van idő eloltani a kezdeti stádiumban lévő tüzet vagy kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán tett közzé egy videós bejegyzést, melyben a tűzesetek, tragédiák megelőzésére hívják fel a figyelmet:
🔥 Egy perc. Sokszor ennyin múlik.
Egy pillanatnyi figyelmetlenség. Egy nyitva hagyott kályhaajtó. Egy el nem fújt…
2025. november 10., hétfő
