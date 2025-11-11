Hosszú börtönbüntetést kaptak Németországban a háborús bűnökkel vádolt szíriai terroristák

A müncheni tartományi főbíróság hosszú börtönbüntetésre ítélt kedden két szíriai állampolgárt, akiket háborús bűncselekményekkel vádoltak.

A törvényszék egyik szóvivője szerint a két férfit és egy harmadik társukat abban is bűnösnek találták, hogy egy külföldi terrorszervezetnek voltak tagjai, illetve ott vezető szerepet töltöttek be. A tájékoztatás szerint tetteiket a hatalomból időközben eltávolított Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányzata ellen 2011-ben indult felkelés során követték el.

„A szabadságharc nem egy jogmentes térben zajlik. A büntethetőség határát mindenesetre átlépik akkor, amikor ártatlan harmadik személyeket ölnek meg, vagy háborús bűncselekményeket követnek el. Ebben az esetben ez egyértelműen így volt” – hangsúlyozta Michael Höhne, a tárgyalást vezető bíró.

A bíróság négy és fél év, hét év, illetve kilenc év és tíz hónap szabadságvesztést szabott ki a három vádlottra. Az ítélet még nem jogerős.

Az ítélet szerint a három férfi egy önálló lázadócsoporthoz tartozott, amely 2014-ben beolvadt az Iszlám Állam dzsihadista szervezet soraiba. Mindazonáltal az eredetileg szekulárisként indult, szíriai hadsereg ellen harcoló Liva Dzsund ar-Rahmán (A Kegyelmes katonáinak brigádja) nevű milícia már 2013 nyarától iszlamista jegyeket vett fel.

A bíróság szerint a legmagasabb büntetéssel sújtott vádlott alapította a milíciát, és egyedüli vezetőként határozta meg annak katonai döntéseit és ideológiai irányvonalát. A férfi emellett egy elfoglalt olajmezőről származó bevételeket nemcsak harcosai fizetésére, hanem családja és önmaga gazdagodására fordította.

A hét évre ítélt vádlott a törvényszék szerint katonai műveleteket, illetve egy síiták lakta falu elleni véres támadást is filmre vett, amit aztán propagandacélokra az interneten osztott meg.

A harmadik vádlott a milícia egyik csapatát vezette és szintén csatlakozott az Iszlám Államhoz.

A bíróság hangsúlyozta, nem mentesíti a vádlottak cselekedeteit, hogy egy jogtalan rezsim ellen küzdöttek, amely szintén sértette a nemzetközi humanitárius jogot. Megállapította azt is, hogy a nemzeti felszabadítási mozgalmaknak nincs joguk fegyveres ellenállást folytatni a reguláris csapatok ellen. Kiemelte mindazonáltal, hogy az Iszlám Állam egy különösen brutális terrorszervezet.

Mindhárom vádlott a dzsihadisták katonai veresége után Németországba menekült.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Bilal al-Hammud)