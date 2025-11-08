Hármas karambol az autópályán, torlódásra kell számítani

Baleset történt az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Mosonmagyaróvár térségében. Három személyautó ütközött össze, a helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani – tájékoztat a katasztrófavédelem.

Összeütközött három személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Mosonmagyaróvár közelében, a 157-es és 158-as kilométerszelvény között.

A balesethez a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik járművet.

Az érintett sztrádaszakaszon jelenleg forgalomkorlátozás van érvényben, ezért az arra közlekedőknek torlódásra és lassabb haladásra kell számítaniuk. A hatóságok a forgalom irányításán és a helyszín biztosításán dolgoznak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)