Hármas karambol az autópályán, torlódásra kell számítani

Összeütközött három személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Mosonmagyaróvár közelében, a 157-es és 158-as kilométerszelvény között.
A balesethez a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik járművet.
Az érintett sztrádaszakaszon jelenleg forgalomkorlátozás van érvényben, ezért az arra közlekedőknek torlódásra és lassabb haladásra kell számítaniuk. A hatóságok a forgalom irányításán és a helyszín biztosításán dolgoznak.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)