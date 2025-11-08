Műsorújság
Felrobbant és kigyulladt egy parfümraktár Törökországban, többen meghaltak

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.08. 11:58

Tűz pusztított szombaton egy törökországi parfümraktárban, hatan meghaltak, öt ember megsérült – közölték hivatalos források.

A tájékoztatás szerint az eset az északnyugat-törökországi Kocaeli tartomány Dilovasi nevű városában történt, amely Isztambultól 70 kilométerre délre fekszik. Ilhami Aktas tartományi kormányzó közölte, hogy a tüzet sikerült eloltani, oka egyelőre ismeretlen, és hogy az egyik sérült állapota válságos. Az ügyben vizsgálat indult.

Helyi sajtóforrások szerint a tüzet több robbanás előzte meg.

Az NTV török magántelevízió úgy tudja, hogy a raktárnak használt épület két szintje szinte teljesen megsemmisült.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/MTVA/Erdem Sahin)

