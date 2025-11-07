Több mint két évtized után oldottak meg egy emberölési ügyet a magyar rendőrök, a gyilkosokat elfogták

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon tudatta, hogy egy 2001-es, korábban felderítetlen eltűnési ügy 2025-ben új fordulatot vett, és kedden a célirányos eljárási cselekmények eredményeként több olyan információ került a rendőrök birtokába, ami emberölés gyanúját vetette fel.
A beszámolóban felidézték, hogy 2001 tavaszán testvére jelentette be az akkor 35 éves ajkai férfi eltűnését, ami miatt a rendőrök körözési eljárást indítottak, mely akkoriban nem vezetett eredményre.
Ezen a héten azonban kihallgatták az eltűntként keresett férfi volt házastársát és annak akkori szeretőjét, akik elismerték, hogy előre kitervelten, közösen megölték, majd a testét egy Devecser környéki hétvégi ház udvarán elásták.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársaival közösen végrehajtott kutatásban az elkövetők által megjelölt helyen emberi maradványokat találtak.
A rendőrök az 57 éves nőt és a 67 éves férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat
– áll a Police.hu oldalon elérhető közleményben.
A csatolt videón a meggyilkolt ember földi maradványainak megtalálása, illetve a gyanúsítottak előállítása látható
Kiemelt kép: A gyilkosság egyik gyanúsítottjának előállítása (Fotó: YouTube-PoliceHungary/képernyőkép)