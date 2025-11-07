Több mint két évtized után oldottak meg egy emberölési ügyet a magyar rendőrök, a gyilkosokat elfogták

Egy ajkai férfi eltűnését jelentette be a testvére 2001 tavaszán. Az akkor 35 éves ember eltűnése miatt az ajkai rendőrök körözési eljárást indítottak, mely akkoriban nem vezetett eredményre, idén novemberben azonban igen, az áldozat földi maradványait megtalálták, és a meggyilkolásával gyanúsított nőt és férfit őrizetbe vették.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon tudatta, hogy egy 2001-es, korábban felderítetlen eltűnési ügy 2025-ben új fordulatot vett, és kedden a célirányos eljárási cselekmények eredményeként több olyan információ került a rendőrök birtokába, ami emberölés gyanúját vetette fel.

A beszámolóban felidézték, hogy 2001 tavaszán testvére jelentette be az akkor 35 éves ajkai férfi eltűnését, ami miatt a rendőrök körözési eljárást indítottak, mely akkoriban nem vezetett eredményre.

Ezen a héten azonban kihallgatták az eltűntként keresett férfi volt házastársát és annak akkori szeretőjét, akik elismerték, hogy előre kitervelten, közösen megölték, majd a testét egy Devecser környéki hétvégi ház udvarán elásták.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársaival közösen végrehajtott kutatásban az elkövetők által megjelölt helyen emberi maradványokat találtak.

A rendőrök az 57 éves nőt és a 67 éves férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat

– áll a Police.hu oldalon elérhető közleményben.

A csatolt videón a meggyilkolt ember földi maradványainak megtalálása, illetve a gyanúsítottak előállítása látható

Kiemelt kép: A gyilkosság egyik gyanúsítottjának előállítása (Fotó: YouTube-PoliceHungary/képernyőkép)