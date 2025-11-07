Magnéziapornak álcázták a 12 tonna drogot – a kábítószerterjesztő hálózat vezetőjét is elfogták

Őrizetbe vettek egy kínai és a magyar férfit nagy mennyiségű kábítószer-alapanyag (prekurzor) behozatala miatt; a két éve indult ügyben most a hálózat feltételezett vezetőjét is sikerült elfogni – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon. A bűnbandához összesen több mint 42 tonna, kábítószer előállítására alkalmas anyag kapcsolható, a lefoglalt prekurzorból nagyságrendileg 600 milliárd forint értékű drogot lehetett volna előállítani.

A közleményben felidézték, hogy még 2023 áprilisában Sopronban 12,7 tonna „magnéziapor” megjelölésű, azonban valójában MDMA-alapanyagot tartalmazó szállítmányt foglaltak le.

A gyanú szerint egy kínaiakból álló bűnözői hálózat felelős a prekurzorok csempészéséért és a kábítószer-termelés irányításáért.

A drog előállítására alkalmas alapanyagokat Kínából Hamburg és Rotterdam kikötőibe szállították, ahol a bűnözői hálózat tagjai begyűjtötték, majd Magyarországra küldték további terjesztés céljából

– írták.

A nyomozás során azonosították a csoport által használt magyarországi raktárakat a főváros X. kerületében, ahol tavalyelőtt 19,1 tonna prekurzort találtak a rendőrök, míg a német társszervek a magyar hatóságok jelzésére Hamburgban további 10,5 tonnát foglaltak le.

Az eddigi adatok alapján összesen több mint 42 tonna, kábítószer előállítására alkalmas anyag kapcsolható a bűnbandához. A számítások szerint a lefoglalt prekurzorból nagyságrendileg 600 milliárd forint értékű drogot lehetett volna előállítani

– tették hozzá.

A KR NNI az Europol támogatásával november 4-én több mint száz rendőrrel hajtotta végre az akciót: kilenc helyszínen – öt Pest vármegyei ingatlanban, egy budapesti lakásban, valamint három fővárosi raktárban – tartottak kutatásokat, és öt embert állítottak elő, közülük négyet gyanúsítottként hallgattak ki.

A gyanúsítottaknak az ország területére behozatallal, üzletszerűen elkövetett kábítószer készítése, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás, valamint különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt kell felelniük.

A nyomozók őrizetbe vettek egy kínai és egy magyar férfit, egyiküket azóta a bíróság le is tartóztatta. A kínai állampolgár a hálózat feltételezett vezetője volt, míg a magyar férfi – korábbi pénzügyőri múltját kihasználva – közvetítő szerepet töltött be.

Ezen túl gyanúsított még annak a cégnek az ügyvezető-tulajdonosa is, amelyik a Kínából érkezett szállítmányok címzettje volt. A nyomozók két évvel ezelőtt indítottak eljárást a férfi ellen, a mostani akcióban ismét kihallgatták őt, szabadlábon védekezik – közölték.

A rendőrség a YouTube csatornáján tett közzé egy videót a bűnözők elfogásáról

A KR NNI nyomozói csaknem 700 gramm kábítószergyanús anyagot, illetve számos okirati bizonyítékot foglaltak le; vagyonvisszaszerzés keretében több mint 43 millió forint vagyont vontak el, de a pénzen túl lefoglaltak nagy értékű gépkocsikat, kerékpárokat, edzőeszközöket, de még egy értékes festményt és egy táskát is, emellett értékpapírokat zároltak – áll a közleményben.

Az elfogásról Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is beszámolt a közösségi oldalán:

Kiemelt kép: A kábítószer-kereskedő bűnbanda vezetőjének elfogása (Fotó: police.hu)