Halálra gázolt a vonat egy embert Budapesten

2025.11.07. 12:46

Halálra gázolt egy embert a vonat Budapesten, Rákosligetnél péntek délelőtt – tájékoztatta a Mávinform az MTI-t.

Azt írták, hogy az Egerből 9:08-kor a Keleti pályaudvarra induló Agria InterRégió Rákosliget előtt elütött egy embert. A vonat utasait egy következő, a Keleti pályaudvarra tartó vonatra szállították át.

A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon 20-40 perccel hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő, illetve

kimaradó járatokra is lehet számítani, mert Rákos és Pécel között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok

– írta a Mávinform.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy elgázolt a vonat egy embert Budapest XVII. kerületében, a Liget sornál. A fővárosi tűzoltókat riasztották a balesethez.

A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni, ezért a tűzoltók segítettek a leszállni a vonatról az utazóknak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

