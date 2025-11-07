VIDEÓ: fegyveres férfi fenyegetőzött egy budapesti óvodában, a TEK-nek sikerült hatástalanítania

Több mint hetven embert – 58 gyermeket és 13 felnőttet – kellett kimenekíteni Budapesten, egy XV. kerületi óvodából egy felfegyverkezett férfi miatt, akit végül a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségével fogtak el. Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség honlapján számolt be arról, hogy péntek délelőtt kaptak információt egy felfegyverkezett férfiról. A jelzést követően a BRFK értesítette a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását. A rendőrök fél egy körül felismerték a bejelentésben szereplő férfit, aki bement egy XV. kerületi óvoda udvarára.

A TEK egységei a BRFK rendőreivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről, akiket egy közeli templomba kísértek át.

Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben. A BRFK rendőrei a kimenekítéssel párhuzamosan lezárták a területet.

A TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfival, folyamatosan tárgyalt vele, melynek hatására a férfi együttműködővé vált, megadta magát, és letette a nála lévő kést. A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek.

Elszámoltatása folyamatban van – közölték a Police.hu-n.

A rendőrség az esetről egy videót is közölt, ez alább megtekinthető:

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)