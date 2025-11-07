Műsorújság
Eredményes volt a hajtóvadászat, elfogták a Népszínház utcai késelőt

Szerző: hirado.hu
2025.11.07. 09:54

Szerző: hirado.hu

Eredményre vezetett a rendőrségi hajtóvadászat az ellen a férfi ellen, aki szerda este többször megszúrta élettársát Józsefvárosban. Az 58 éves gyanúsítottat csütörtök délben Budapest IV. kerületében fogták el.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök este a police.hu oldalon arról számolt be, hogy aznap délben a IV. kerületben elfogtak egy 58 éves férfit, aki a gyanú szerint szerda este Józsefvárosban, a Népszínház utcában több alkalommal megszúrta az élettársát.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, a súlyos bűncselekményt elszenvedő nőt a mentők kórházba vitték. A rendőrség most azt is tudatta, hogy a nő a támadás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A BRFK rendőrei hajtóvadászatot indítottak a feltételezett elkövető után, és ennek eredményeképpen fogták el csütörtök délben az 58 éves D. Lászlót. A BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói a férfit emberölés bűntett kísérletének gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A férfi nem tett vallomást.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)

bűncselekményelfogáserőszak rendőrség Budapest

