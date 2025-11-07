Elfogták a májusi halálos budapesti teremgarázstűz gyanúsítottját

A police.hu oldalon közzétett tájékoztatásban felidézték, hogy május 2-án hajnalban érkezett tűzesetről jelzés egy XI. kerületi mélygarázsból, az autókra és motorkerékpárokra is átterjedő lángokat a tűzoltók fékezték meg. Az egyik kocsi mellett találtak egy eszméletlen nőt, akinek az életét a mentők már nem tudták megmenteni.
Az épületben és a járművekben okozott kár megközelíti a 240 millió forintot.
A szemle során kiderült, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás okozta. A gyanú szerint az elkövető betörte egy parkoló autó ablakát, majd benzint locsolt az utastérbe, és meggyújtotta.
A feltételezett elkövetőt, egy 47 éves férfit november 3-án a VII. kerületi lakásában fogták el. A nyomozók az ott tartott kutatás során elektronikai eszközöket, a parkoló melletti ház egyik lakásának kulcsát és ajtónyitó bilétákat foglaltak le. Megtalálták azt a ruhát, amelyet a férfi az elkövetéskor viselt, továbbá az autójából egy eddig ismeretlen összetevőjű folyadékot tartalmazó ballon is előkerült, ezenkívül kábítószergyanús anyagokat is találtak. A lefoglalt anyagokat szakértők vizsgálják.
A férfit halált előidéző közveszélyokozás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, de nem ismerte be a bűncselekmény elkövetését.
A rendőrök a gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.
A rendőrök által megosztott videón a gyanúsított elfogásának pillanatai is láthatóak:
Kiemelt kép: A teremgarázstűz eloltását követően készült fotó (Forrás: police.hu)