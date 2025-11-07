Csaknem 700 kilogramm szárított dohánylevelet foglaltak le a pénzügyőrök

Közleményük szerint a pénzügyőrök egy szabolcsi község családi házánál ellenőriztek, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlanon adózatlan dohányterméket tárolnak. A tulajdonos elismerte, hogy szárított dohánylevelet tart a házban.
Az ingatlanban hatalmas zsákok, műanyag hordók és ipari méretű kartondobozok sorakoztak, tele szárított dohánylevéllel. A nő a feketepiaci áru eredetét nem tudta igazolni.
A pénzügyőrök összesen 674,3 kilogramm szárított dohánylevelet foglaltak le.
A nő ellen jövedéki törvénysértés és jövedékkel való visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indult eljárás, amiért az elkövető akár 70 millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila)