Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Csaknem 700 kilogramm szárított dohánylevelet foglaltak le a pénzügyőrök

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.07. 10:26

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Csaknem 700 kilogramm szárított dohánylevelet foglaltak le a pénzügyőrök egy 61 éves nyírségi nő portáján – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a pénzügyőrök egy szabolcsi község családi házánál ellenőriztek, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlanon adózatlan dohányterméket tárolnak. A tulajdonos elismerte, hogy szárított dohánylevelet tart a házban.

Az ingatlanban hatalmas zsákok, műanyag hordók és ipari méretű kartondobozok sorakoztak, tele szárított dohánylevéllel. A nő a feketepiaci áru eredetét nem tudta igazolni.

A pénzügyőrök összesen 674,3 kilogramm szárított dohánylevelet foglaltak le.

A nő ellen jövedéki törvénysértés és jövedékkel való visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indult eljárás, amiért az elkövető akár 70 millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila)

 

bírságbűncselekménydohánylevéllefoglalás NAV

Ajánljuk még

 