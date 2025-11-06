Zimbabwei és nigériai kábítószerkereskedő bűnözőket fogtak el Debrecenben

Műsorújság
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.06. 09:48

| Szerző: hirado.hu
Elfogtak két külföldi kábítószer-kereskedőt Debrecenben; majdnem 300 gramm marihuánát, tablettákat és mintegy egymillió forintot foglaltak le tőlük – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.

A közlemény szerint egy társasházi lakásban fogtak el a rendőrök egy 25 éves zimbabwei és egy 24 éves nigériai férfit, akik a kábítószerekkel kereskedtek.

A vásárlóknak házhoz kellett menniük az áruért, a gyanúsítottak csak így voltak hajlandók árusítani

– tették hozzá.

A dílerek két lakótársának és egy férfinak, aki épp vásárolni ment a társasházba, kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket kábítószer-kereskedelem miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat

– áll a közleményben.

Kiemelt kép: Rajtaütöttek a rendőrök a külföldi kábítószer-kereskedőkön (Fotó: police.hu)

bűncselekménykábítószer-kereskedelem rendőrség Debrecen

