Késelés történt Budapest hírhedt utcájában, többször megszúrta élettársát egy férfi

A Blikk információi szerint
szerda este Budapesten, a józsefvárosi Teleki tér közelében, a Népszínház utcában egy férfi nyakon szúrt egy nőt, majd elmenekült.
A helyszínre rövid időn belül rendőrök és mentők is érkeztek.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a lap megkeresésére válaszolva azt közölte, hogy szerdán nem sokkal este háromnegyed 7 előtt a VIII. kerületben egy utcán egy férfi több alkalommal megszúrta az élettársát. A nőt a mentők kórházba vitték.
A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények és az elkövető felkutatása folyamatban van.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)