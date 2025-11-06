Késelés történt Budapest hírhedt utcájában, többször megszúrta élettársát egy férfi

A rendőrség is megerősítette azt a sajtóértesülést, mely szerint Budapesten, a VIII. kerületi Népszínház utcában egy férfi többször nyakon szúrt egy nőt. Az ügyben nyomozás folyik az elkövető felkutatása érdekében.

A Blikk információi szerint szerda este Budapesten, a józsefvárosi Teleki tér közelében, a Népszínház utcában egy férfi nyakon szúrt egy nőt, majd elmenekült. A helyszínre rövid időn belül rendőrök és mentők is érkeztek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a lap megkeresésére válaszolva azt közölte, hogy szerdán nem sokkal este háromnegyed 7 előtt a VIII. kerületben egy utcán egy férfi több alkalommal megszúrta az élettársát. A nőt a mentők kórházba vitték. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények és az elkövető felkutatása folyamatban van. A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)