Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Késelés történt Budapest hírhedt utcájában, többször megszúrta élettársát egy férfi

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.11.06. 10:11

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
A rendőrség is megerősítette azt a sajtóértesülést, mely szerint Budapesten, a VIII. kerületi Népszínház utcában egy férfi többször nyakon szúrt egy nőt. Az ügyben nyomozás folyik az elkövető felkutatása érdekében.

A Blikk információi szerint

szerda este Budapesten, a józsefvárosi Teleki tér közelében, a Népszínház utcában egy férfi nyakon szúrt egy nőt, majd elmenekült.

A helyszínre rövid időn belül rendőrök és mentők is érkeztek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a lap megkeresésére válaszolva azt közölte, hogy szerdán nem sokkal este háromnegyed 7 előtt a VIII. kerületben egy utcán egy férfi több alkalommal megszúrta az élettársát. A nőt a mentők kórházba vitték.

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények és az elkövető felkutatása folyamatban van.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

Kapcsolódó tartalom

bűncselekményerőszakkéselés rendőrség Budapest

Ajánljuk még

 